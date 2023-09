Météo - Un ciel plus éclairci dans l'après-midi avant un retour de la pluie dans la nuit

Jeudi, la zone de pluie progressera lentement vers l'est. L'IRM prévoit 10 à 20 mm voire localement plus. Dans l'extrême ouest, il fera plus sec à la mi-journée. Ce sera le cas un peu plus tard dans l'ouest du pays où quelques averses seront néanmoins possibles. Ailleurs, il faudra attendre la soirée pour retrouver un temps plus sec. Les températures évolueront peu, comprises entre 17 et 19°C pour les maximales. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré à assez fort à l'avant du front froid mais perdra rapidement en intensité après son passage.

Vendredi, le ciel sera hésitant entre nuages et éclaircies. Il fera d'abord sec excepté à la Côte où quelques averses seront déjà possibles à l'aube. En journée, le temps deviendra partout variable avec des averses éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 13 et 18°C. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort de sud-ouest tournant à l'ouest en fin d'après-midi.