Mondiaux de gymnastique artistique - Simone Biles à Anvers pour tenter d'y décrocher un 6e titre mondial

"Simone Biles va représenter les Etats-Unis pour ses 6es championnats du monde, un record pour une Américaine", a twitté la fédération américaine de gymnastique mardi.

La quadruple championne olympique, 26 ans, a remporté les qualifications américaines disputées au Texas et tentera en terre anversoise de conquérir un sixième titre mondial au concours général. C'est d'ailleurs à Anvers, il y a dix ans, que la gymnaste américaine avait fait ses débuts dans un championnat du monde y décrochant quatre médailles dont deux en or lors de l'édition 2013.

Simone Biles - qui compte 19 titres mondiaux (et aussi trois médailles d'argent et trois médailles de bronze) - avait indiqué début août que les Jeux Olympiques de Paris 2024 constituaient son principal objectif et qu'elle "adorerait" y gagner d'autres médailles d'or après avoir remporté quatre titres à Rio 2016. Elle compte aussi à son palmarès olympique une médaille d'argent et deux médailles de bronze.

Simone Biles s'était retirée de la plupart des épreuves des JO 2021 à Tokyo, pour des raisons de santé mentale et de sécurité. Elle avait effectué son retour il y a deux mois aux Etats-Unis pour décrocher un 8e titre national au concours général.