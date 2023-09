Prix Sakharov: Mahsa Amini et les femmes d'Iran plébiscitées dans les nominations

Les conservateurs du PPE, les socialistes du S&D et les libéraux de Renew - les trois partis de la "coalition Von der Leyen" - sont d'accord pour nommer la jeune Kurde iranienne de 22 ans, morte en détention il y a un an, après son arrestation par la police des mœurs pour non respect de la stricte tenue vestimentaire islamique.

Parmi les personnalités nommées par d'autres partis ou groupes de députés, on retrouve Vanessa Nakate, activiste du climat ougandaise soutenue par les Verts/ALE, des femmes luttant pour la liberté d'avorter légalement et en sécurité (La Gauche), ou encore la population pro-européenne de Géorgie (ECR). L'extrême droite (ID), quant à elle, a proposé le nom d'Elon Musk.