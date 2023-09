TC Namur - Jusqu'à deux ans requis pour le détournement de 250 véhicules "au détriment de l'État"

Selon le substitut, les prévenus auraient également dû être poursuivis pour association de malfaiteurs.

Des peines respectives de deux ans et 18 mois de prison ainsi que des amendes de 2.000 et 1.000 euros sont requises à l'encontre des deux fonctionnaires concernés. Deux ans de prison et 10.000 euros d'amende sont requis à l'encontre de deux vendeurs de voitures. Le parquet réclame six mois et 1.000 euros d'amende à l'encontre de deux autres prévenus et une amende de 1.000 euros à l'encontre d'une société.

Les conseils des prévenus ont souligné le dépassement du délai raisonnable dans le dossier et contestent l'existence de tout détournement. L'acquittement est plaidé pour tous les prévenus.

Le jugement est attendu le 18 octobre.