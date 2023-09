Tour du Luxembourg - Thibaut Pinot et David Gaudu abandonnent dès la première étape

"Thibaut et David arrivaient tous deux du Tour de Slovaquie et voulaient enchaîner les deux épreuves pour s'offrir la meilleure fin de saison possible" a annoncé la formation française sur les réseaux sociaux. "Thibaut a fait trois heures de vélo hier et se sentait plutôt bien, mais ce matin, il a tout de suite prévenu que ça n'allait pas. Il se plaignait de troubles digestifs. On savait que la journée n'allait pas être simple, mais on espérait que cela pourrait passer. Malheureusement, il n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner".

Alors que Pinot disputait au Luxembourg la dernière course par étapes de sa carrière professionnelle, il espérait se préparer au mieux pour un Monument qu'il a remporté en 2018 et qui sera sa dernière course, le Tour de Lombardie, le 7 octobre prochain. "On sait tous que la fin de carrière de Thibaut est proche. L'objectif va être qu'il se rétablisse, les courses en Italie arrivent très vite" a commenté son équipe.

De son côté, Gaudu se remet seulement de semaines difficiles où il a souffert du Covid, puis d'une intoxication alimentaire avant de chuter à l'entraînement.