Tournoi de qualification olympique de volley - Brésil, Japon et Turquie toujours invaincus dans le groupe des Belges

La Turquie, championne d'Europe et numéro 1 mondiale, a écarté l'Argentine 3 sets à 1 (25-16, 22-25, 25-15 et 25-15). Le Brésil n'a pas perdu un set contre Porto Rico 25-21, 25-15 et 25-9. Le Japon s'est imposé aussi 3 sets à 0 face à la Bulgarie (25-20, 25-13,, 25-11).

Plus tôt dans la journée, la Belgique s'était imposée face au Pérou 3 sets à 0: 25-12, 25-13 et 25-21. Avec 14 points, Pauline Martin et Manon Stragier ont été les meilleurs scoreuses côté belge suivies par Marlies Janssens et Silke Van Avermaet avec 8 unités chacune. La capitaine Celine Van Gestel a ajouté 7 points, Nathalie Lemmens 4 et Charlotte Krenicky 3.

Avec deux défaites en quatre matches et une place de 4e au classement avec 6 points, les chances des Yellow Tigers de terminer à l'une des deux premières places du tournoi sont minces. Les joueuses de Kris Vansnick doivent en effet encore rencontrer le Japon vendredi (12h25 heure belge), le Brésil samedi (9h00) et la Turquie dimanche (9h00). Japonaises et Turques sont en tête avec 12 points, le Brésil est 3e avec 11 unités.

Les deux premières équipes de chacun des deux groupes se qualifient pour les Jeux Olympiques de 2024. Il restera ensuite cinq billets à attribuer pour Paris sur base du classement mondial le 17 juin prochain avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent.