Un immeuble à Schaerbeek rendu inhabitable après un incendie

Les habitants avaient pu se mettre en sécurité et, avec l'aide de la police locale de Bruxelles-Nord, ceux des deux bâtiments voisins ont également été évacués.

"Nous avons combattu l'incendie de l'intérieur et de l'extérieur", a expliqué le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Malgré ça, le feu s'est propagé aux étages supérieurs de l'une des habitations adjacentes. L'incendie était maîtrisé vers 04h20, mais les travaux d'extinction et de déblaiement ont encore duré un certain temps."

Le bâtiment dans lequel le feu s'est déclaré a été rendu inhabitable, tout comme les deux derniers étages d'un immeuble voisin.

"En raison de notre intervention, l'alimentation de la ligne de tramway a dû être coupée, de sorte que la circulation des tramways n'a pu commencer qu'un peu plus tard", a encore ajouté le porte-parole. "Sibelga était également sur place. Notre intervention a pu se terminer vers 07h00, nous passerons dans le courant de la matinée pour vérifier s'il y a encore des points chauds".