ATP Zhuhai - Première victoire dans un tournoi ATP pour Coppejans, 29 ans, qui parle d'un "beau cap"

"Je pense avoir disputé un bon match", a expliqué Kimmer Coppejans, 186e à l'ATP. "Les courts sont hyper-rapides et il fait terriblement humide. On transpire comme ce n'est pas permis. Je suis dès lors très content d'être parvenu à m'adapter rapidement. Et d'avoir gagné. Je me suis bien remis en selle après une défaite cruelle en Coupe Davis. Le premier set était très accroché, mais j'ai mieux servi que lui dans le tie-break. C'est ce qui a fait la différence. Ensuite, j'ai réussi à lui prendre son service d'entrée de jeu en retournant très bien et ce fut l'estocade".

Il s'agit de la première victoire de la carrière de Kimmer Coppejans dans un tournoi de l'ATP Tour.

"C'est évidemment particulier. C'est un beau cap de franchi. Et j'en suis très heureux", a ajouté le numéro 2 belge. "Maintenant, ce n'est qu'un match. J'espère en gagner d'autres. J'ai déjà affronté McDonald à deux reprises, sur gazon et sur terre battue. J'avais chaque fois perdu en trois sets. Il n'a pas un service incroyable, mais touche bien la balle du fond du court. Je n'ai encore jamais rencontré Shang, mais je le connais. Il a un jeu similaire, avec des frappes très pures du fond du court, si ce n'est qu'il est gaucher. Ce ne serait donc pas évident, mais je suis impatient".