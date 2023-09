Bourse de Bruxelles - Nouvelles hausses de taux, recul de l'euro et des marchés

Sofina (195,60) et Aperam (27,07) étaient en tête des baisses avec des reculs de 2,6 et 2,3% devant les immobilières Aedifica (55,70) et Cofinimmo (67,85) qui abandonnaient 1,7% tandis que leur consœur WDP (24,06) cédait 1,4%.

Ageas (39,48) et KBC (60,92) valaient 1,8 et 0,3% de moins que la veille tandis que Solvay (107,50) et arGEN-X (486,00) reculaient de 1,6 et 0,3%, Galapagos (33,42) concédant 0,2%.

Elia (104,10) et GBL (72,26) étaient négatives de 1,8 et 1,9%, Melexis (80,80) et Umicore (22,74) de 1 et 1,9%, D'Ieteren (161,40) et Barco (18,91) de 0,3 et 1,3%.

Keyware Tech. (0,815) plongeait par ailleurs de 6,3% en compagnie de Cenergy (6,50) et Viohalco (5,56) qui abandonnaient plus de 4%, des baisses de plus de 2% étant notées en Ontex (7,03), Belysse (0,79) et Ascensio (42,20) alors que Exmar (11,28) bondissait de 4,6% à l'évocation d'un important dividende.

Biosenic (0,093) ajoutait 15,4% à ses énormes gains antérieurs, Hyloris (12,20) bondissant de 5,2% tandis que des hausses de plus de 2% étant relevées en Fagron (16,16) et Mithra (2,09).

L'euro s'inscrivait à 1,0655 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0720 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.105 euros, en recul de 155 euros.