Challenge Tour - Yente Van Doren débute à la 67e place en Suisse

Après quatre birdies contre trois bogeys, Van Doren se trouve à 6 longueurs du leader anglais, Sam Bairstow. Celui-ci était sur le point de réussir un sans-faute, avec six birdies et un eagle, mais il concédé un bogey sur le trou 18, terminant à -7. Il devance un trio composé du Sud-Africain Brandon Stone, de l'Italien Matteo Manassero, et du Suédois Robin Petersson, à une longueur.