Championnats d'Europe de cyclisme - La Belgique 5e du relais mixte junior en contre-la-montre, le titre revient à l'Italie

L'Italie, avec notamment Federica Venturelli, championne d'Europe chez les juniores la veille, s'est imposée devant l'Allemagne et la France.

Les Belges - avec Duarte Marivoet Scholiers, Sente Sentjens, Lars Vanden Heede, Emma Siegers, Anna Vanderaerden et Luca Vierstraete - ont parcouru les 38,4 km au programme en 49 minutes et 7 secondes, à 53 secondes de l'Italie et à 9 secondes des Pays-Bas, 4e.

Sente Sentjens a chuté alors que la Belgique était en tête lors de l'un des points intermédiaires en début de course, a expliqué la fédération belge de cyclisme ajoutant qu'Anna Vanderaerden était également tombée.

Chez les seniors, Siebe Deweirdt, Victor Vercouillie, Jelle Vermoote, Fauve Bastiaenssen, Valerie Demey et Sara Van de Vel défendront les couleurs belges plus tard dans l'après-midi.

La Belgique compte trois médailles après la première journée avec le titre chez les espoirs pour Alec Segaert et les médailles de bronze pour Wout van Aert chez les élites et Senne Sentjens chez les juniors, toujours dans les épreuves chronométrées. Lotte Kopecky a dû se contenter de la 5e place chez les dames.