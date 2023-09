Conference League - Genk arrache un partage face à la Fiorentina

Ce sont les Toscans qui ouvraient la marque sur une tête de Ranieri (7e), après un corner de la droite. Vandevoordt n'avait pas la main assez ferme et ne réussissait pas à empêcher l'ouverture du score. Les Genkois égalisaient rapidement après via Andy Zeqiri. L'attaquant suisse profitait d'une phase confuse et reprenait la balle après un coup franc donné de loin par El Khannous (12e).

Les joueurs de la 'Viola' répliquaient dix minutes plus tard et doublaient la mise grâce au même Ranieri, à nouveau sur corner, cette fois-ci donné de la gauche (23e). En fin de mi-temps, Mckenzie se procurait une grosse occasion (34e) mais ne cadrait pas sa reprise de la tête sur un coup franc d'El Khannous. Le score était de 1-2 à la pause.

La deuxième mi-temps était pauvre en occasions et les Limbourgeois avaient des difficultés à revenir dans le match et à se créer des occasions. Genk finissait par égaliser en fin de match sur une nouvelle phase arrêtée. McKenzie reprenait un corner donné par El Khannouss et ne laissait aucune chance à Christensen (85e). Tolu Arokodare (90+5e) manquait de peu d'offrir la victoire aux locaux mais sa reprise touchait le poteau et le score restait fixé à 2-2.

Dans l'autre match de ce groupe F, le club hongrois de Ferencvaros s'est imposé face aux Serbes de Cukaricki sur le score de 3-1 et totalise 3 points. Genk se retrouve à la 2e place ex-aequo avec la Fiorentina avec une unité, deux points derrière le leader hongrois