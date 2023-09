Europa League - Après une première mi-temps difficile, Liverpool domine les Autrichiens de LASK

Avec une équipe remaniée dans laquelle les jeunes Caomin Kelleher, Stefan Bajcetic, Ben Doak et Harvey Eliott étaient alignés, ainsi que les recrues Ryan Gravenberch et Wataru Endo, Liverpool a peiné à imprimer son rythme sur la rencontre et a dû concéder l'ouverture du score par Florian Flecker (14e).

C'est finalement un pénalty, converti par l'Uruguyaen Darwin Nunez (56e) qui a relancé les Reds en deuxième mi-temps. Moins de dix minutes plus tard, Luis Diaz a permis à Liverpool de prendre l'avantage, profitant d'une belle passe de Gravenberch. En fin de match, Mohamed Salah a enfoncé le clou pour les siens (88e).

Les Reds prennent ainsi la tête du groupe E, devant l'Union et Toulouse. Lors de la prochaine journée, le 5 octobre, Liverpool recevra l'Union à Anfield alors que Toulouse recevra LASK (21h00).

Dans le groupe H, le Bayer Leverkusen a écrasé les Suédois de Häcken (4-0), avec notamment un but (66e) et un assist (10e) de l'ancien unioniste Victor Boniface. Les Allemands sont premiers du groupe H, devant les Azerbaïdjanais du Karabagh FC, vainqueurs (1-0) des Danois de Molde.