Jupiler Pro League - Saint-Trond rend hommage à Odilon Polleunis "STVV était Lon, Lon était STVV"

Odilon Polleunis est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 80 ans. Cet ancien Diable Rouge (22 caps, 10 buts) a porté les couleurs de Saint-Trond entre 1962 et 1973 disputant 283 rencontres au cours desquelles il a marqué 87 buts. Il est avec Roger Maes le détenteur du nombre de buts marqués pour le club en division 1. Il a décroché avec le STVV un titre de vice-champion sous la houlette de Raymond Goethals.

"STVV était Polleunis et Polleunis était STVV. Tous les supporters, de 7 à 77 ans, connaissent Lon", a écrit David Meekers, le président de Saint-Trond, dans un communiqué transmis jeudi midi. "Au cours de notre longue histoire, nous n'avons jamais connu un joueur aussi inoubliable et gentil que Lon. Il va énormément nous manquer."

Le club limbourgeois prévoit des marques de sympathie à l'égard de son joueur emblématique, citoyen d'honneur de la ville de St-Trond, dans les prochains jours et certainement le 8 octobre lors du prochain match à domicile de Saint-Trond contre l'Union St-Gilloise. Dimanche à Genk, les joueurs de St-Trond porteront à l'échauffement un t-shirt particulier lui rendant hommage.

La ville de Saint-Trond va également ouvrir un registre de condoléances pour Lon Polleunis. "Il était une figure importante du monde footballistique et a laissé une empreinte indélébile sur la ville de Saint-Trond", était-il écrit dans le communiqué diffusé par l'administration. Le registre ouvrira à partir de vendredi, et pourra être visité entre 15 et 18 heures à l'hôtel de ville.