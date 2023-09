La Bulgarie expulse le chef de l'Eglise orthodoxe russe à Sofia

Ces personnes sont accusées d'avoir mis en oeuvre "la stratégie hybride de la Russie visant à influencer les processus socio-politiques en Bulgarie en faveur des intérêts" du Kremlin, selon un communiqué.

Dans un message diffusé sur Facebook, l'ambassade de Russie a précisé qu'il s'agissait notamment du représentant de l'Eglise orthodoxe russe à Sofia, l'archimandrite Vassian.

Le gouvernement pro-européen qui dirige actuellement la Bulgarie "s'est de toute évidence donné pour mission de monter les peuples russe et bulgare l'un contre l'autre", a-t-elle dénoncé, "s'indignant" de cette décision "brutale". "Ce cas est sans précédent", fruit d'un "esprit diabolique", a-t-elle renchéri.

"Ce cas est sans précédent", a renchéri l'ambassadrice Eleonora Mitrofanova dans une vidéo diffusée par l'agence de presse officielle TASS.

Membre de l'UE et de l'Otan, pays slave et orthodoxe, la Bulgarie est historiquement et culturellement proche de Moscou. Mais les relations se sont tendues depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

En juin 2022, Sofia avait annoncé l'expulsion de 70 membres du personnel diplomatique russe.