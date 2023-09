La FWB mobilise un demi-million d'euros pour 18 projets d'éducation aux médias

Parmi les projets sélectionnés figure notamment "Ma première voix", un projet mené par et pour les jeunes, qui vise à informer celles et ceux qui se rendront aux urnes pour la première fois.

Un autre projet retenu prendra la forme d'un "escape game" où les participants exploreront le monde de l'information en ligne. L'objectif sera ici de sensibiliser les jeunes aux dangers de la désinformation, tout en leur faisant découvrir les outils de vérification de l'information.

Le jury de sélection, qui a reçu 57 dossiers de candidatures, a également retenu le projet "Podkid" destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Celui-ci leur permettra notamment de créer des podcasts, dont une série revisitant les contes de l'enfance en mettant en scène des enjeux médiatiques et sociaux d'aujourd'hui.

"Face à la multiplication des contenus et à l'accélération de leur diffusion, face à la désinformation dont les conséquences peuvent être graves, comme nous l'avons vu récemment, nous voyons combien une information de qualité et l'éducation aux médias sont essentielles et constituent un enjeu démocratique majeur", a justifié jeudi la ministre des Médias, Bénédicte Linard (Ecolo), citée dans un communiqué.