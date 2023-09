Les Belges à l'étranger - Pas de victoires pour les Belges en MLS mercredi

Christian Benteke, capitaine, a joué l'entièreté de la rencontre avec DC United, accroché par Atlanta United (1-1), écopant d'un carton jaune à la 85e.

Titulaire avec les Red Bulls de New York, Dante Vanzeir a aussi fait match nul (1-1) contre Austin FC, mais il a cependant cédé sa place dès la 18e minute, touché au dos.

Brecht Dejaegere est monté au jeu à la 68e minute pour Charlotte accroché par Philadelphia Union après avoir pourtant mené 2 buts à 0 (2-2).

Logan Ndenbe a joué tout le match avec Kansas, battu 0-3 par Nashville SC.

Après 30 rencontres, au classement de la Conférence Ouest, DC United est 9e (36 points), Charlotte 12e (33 points, 28 matches) et New York 14e et avant-dernier (31 points, 29 matches). A l'Ouest, Kansas City est 11e (35 points). Les neuf premiers de chacune des deux Conférences se qualifient pour les playoffs.