Lhistoire du groupe ABBA exposée au pied du Lion de Waterloo jusqu'en mai 2024

"ABBA 1974-2024, From Waterloo to the World" propose de plonger dans l'histoire du groupe suédois, dont la carrière internationale a décollé après une victoire en 1974 à l'Eurovision, avec la chanson "Waterloo".

Cette exposition a nécessité deux ans de préparation et son commissaire général est le journaliste Jean-Marie Potiez, biographe officiel francophone d'ABBA, auquel il a consacré plusieurs livres. L'exposition retrace toute l'histoire du groupe, depuis les débuts en solo de ses membres jusqu'à leur retour inattendu en 2021. Elle est articulée en cinq espaces correspondant à autant de périodes de la vie du groupe.

On retrouve en parcourant l'exposition des affiches, des pochettes de disques, des photos, des disques d'or, des objets rares ou insolites, des gadgets prêtés par des collectionneurs... Il y a aussi divers documents, dont les photos de leur visite sur le site du champ de bataille de Waterloo, quelques jours après leur victoire à l'Eurovision. Les visiteurs peuvent aussi revivre la prestation d'ABBA au concours Eurovision, les revoir en concert sur grand écran, écouter certaines chansons via des casques, retrouver des objets d'époque, admirer une réplique de la guitare "étoile" de Bjorn.

Vingt-quatre costumes emblématiques du groupe, utilisés durant les tournées ou pour certains tournages télévisés ont également été recréés à l'identique par l'artiste suisse Richard Gyver. Ils sont présentés sur des mannequins, au regard d'images d'époque.