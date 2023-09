L'ULB et l'UMons ouvrent l'année académique sur le nouveau campus de Charleroi

Ce nouveau campus confirme la volonté de l'ULB de s'impliquer à Charleroi, selon Annemie Schaus. "Nous sommes définitivement à la fois Bruxellois et Wallons", a-t-elle affirmé à l'attention de la communauté universitaire. "Nous sommes là pour contribuer à fortifier et à stimuler la région", a-t-elle indiqué également à l'attention de la ville de Charleroi et de ses acteurs.

Dans son discours, Philippe Dubois a quant à lui souligné l'identité des socles fondateurs et des objectifs des deux universités et notamment "celui de lutter contre les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, qu'elles soient causées par des facteurs d'ordre économique, d'éloignement géographique ou par des freins sociologiques ou psychologiques".

L'ULB et l'UMons ont profité de la cérémonie pour dévoiler l'existence de l'ASBL Marie Mineur, une entité commune qui officialise le partenariat renforcé entre les deux universités et au sein de laquelle elles géreront différents aspects de leur collaboration.