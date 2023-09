Moscou dénonce la tenue l'an prochain d'un vaste exercice de l'Otan

"Ce sera un exercice provocateur et clairement agressif; ce sera une démonstration de force et une tentative d'exercer une pression militaire et politique sur la Russie, car la manière dont il a été organisé ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une confrontation avec la Russie", a-t-il souligné mercredi devant des journalistes.

"Il s'agit d'une nouvelle mesure délibérée visant à déstabiliser la situation dans le nord de l'Europe", a-t-il ajouté.

"Cela ne mènera à rien sur le plan militaire, mais cela souligne une fois de plus la nécessité pour nous de mettre en œuvre nos plans visant à protéger notre frontière occidentale, qui ont déjà été élaborés et qui le seront à l'avenir", a poursuivi M. Grouchko, qui fut ambassadeur de Russie auprès de l'Otan de 2012 à 2018.

Il a également, selon l'agence Ria Novosti, prévenu que cet exercice risquait d'entraîner "un grand risque d'incidents".

Le plus haut responsable militaire de l'Otan, l'amiral néerlandais Rob Bauer, avait annoncé samedi dernier que l'Alliance atlantique organisera l'an prochain son plus important exercice militaire axé sur la défense collective depuis 1989, sous le nom de code de "Steadfast Defender".

"Plus de 40.000 militaires provenant de toute l'Alliance s'entraîneront en Allemagne, en Pologne et dans les pays baltes", avait précisé l'amiral Bauer, qui préside le Comité militaire de l'Otan.