Plus de kilomètres parcourus sur un vélo électrique que sur un vélo ordinaire, selon Vias

"Durant les huit premiers mois de 2017, le vélo électrique ne représentait que 1,3% du nombre total de kilomètres parcourus. Au cours des huit premiers mois de 2023, ce pourcentage atteint déjà 3,4%", détaille l'institut. D'ailleurs, pour la première fois, en 2023, le pourcentage de kilomètres parcourus sur un vélo électrique est supérieur au pourcentage relatif à l'usage du vélo ordinaire, qui ne représente que 3,3%.

Les cyclistes se tournent vers le vélo électrique pour parcourir de plus longues distances, 16 kilomètres en moyenne par jour, rapporte Vias. Bien que son public tende à rajeunir, le vélo électrique a surtout la cote auprès des plus de 55 ans. Les femmes semblent, elles aussi, adeptes de ce mode de déplacement. "Chez les hommes en revanche, plus de kilomètres sont effectués sur un vélo ordinaire (4,7%) que sur un vélo électrique (3,2%)", souligne toutefois l'institut.

Enfin, le baromètre de la mobilité rapporte que le nombre de kilomètres parcourus par des automobilistes a augmenté par rapport à 2022, mais la hausse reste plutôt limitée (+6%) et est encore 24% en deçà du niveau de 2019. "Les automobilistes, à eux seuls, totalisent la moitié du nombre total de kilomètres parcourus au cours des huit premiers mois de cette année, contre 56,3 % en 2019."

La part de tous les modes de déplacement actifs est cependant en hausse, surtout à Bruxelles. D'ailleurs, le vélo électrique est celui qui enregistre la plus forte croissance au niveau du nombre de kilomètres parcourus.