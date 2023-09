Red Flames - Le sélectionneur néerlandais se contenterait d'une courte victoire contre les Red Flames

"Si la dernière Coupe du monde a montré quelque chose, c'est que le sommet du football mondial se développe rapidement, mais que le bas se développe encore plus rapidement", a déclaré Jonker jeudi à l'occasion d'une conférence de presse à Louvain. La Belgique, qui n'a pas participé au dernier Mondial, est actuellement classée 18e au classement FIFA. "Nous devons donc les prendre très au sérieux. Si nous gagnons, nous serons déjà très heureux. Nous ne nous posons pas la question de savoir de combien nous allons gagner."

Les Pays-Bas ont gagné 5-0 contre les Flames en juillet dernier, alors qu'ils se préparaient à disputer la Coupe du monde, où ils ont terminé en quarts de finale. Selon Jonker, ce match ne dit "absolument rien" sur le duel de vendredi soir. "Il s'agit de gagner des points maintenant, pour la Belgique aussi. Je m'attends à ce qu'elles nous mettent la pression".

Il n'y a plus de rivalité particulière contre le pays voisin, a affirmé l'entraîneur de 60 ans. "Je suis encore de la génération pour laquelle c'était le 'derby des plats pays', mais c'est de moins en moins le cas. Avec cette génération, on n'entend même plus de blagues belges", a-t-il plaisanté.