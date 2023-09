Séisme au Maroc - Le hub humanitaire d'Anderlecht ferme ses portes sur une campagne de dons fructueuse

Durant neuf jours, près de soixante bénévoles se sont relayés pour récolter plus de 200 palettes de dons (soit plus de mille tonnes) dans un entrepôt de la Digue du Canal à Anderlecht : groupes électrogènes, matelas, kits d'hygiène, couvertures, tentes et autres denrées non périssables serviront à aider la population marocaine, qui fait notamment face à une pénurie de tentes et de sacs de couchage.

"Les dons sont venus de toute la Belgique, aussi bien de Bruxelles, de la côte flamande, que de villages wallons", a relevé Lotfi Mostefa. "Je pense également que les médias ont joué un rôle très positif en faisant massivement circuler l'information. C'est, entre autres, ce qui nous a aidé à recevoir autant de dons", a-t-il poursuivi.

Au hub humanitaire d'Anderlecht, ne reste plus aux bénévoles qu'à faire l'inventaire des palettes, avant que celles-ci ne soient envoyées par voie terrestre au Maroc, d'ici la fin du mois. Sur place, des ONG marocaines et belges se chargeront de réceptionner les dons et de les acheminer vers les différentes zones sinistrées.

Le séisme, particulièrement violent (magnitude 7), a frappé la province d'Al-Haouz au sud de Marrakech, dans la nuit du 8 au 9 septembre. Selon le dernier bilan officiel, près de 3.000 personnes ont péri et plus de 5.600 ont été blessées.