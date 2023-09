Tour du Luxembourg - Jenthe Biermans s'adjuge la 2e étape, Soren Kragh Andersen nouveau leader

Vainqueur la veille en ouverture, le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech), 23 ans, doit céder son maillot de leader au Danois Soren Kragh Andersen ((Alpecin-Deceuninck), 2e du sprint. Le Néerlandais Tim Van Dijcke (Jumbo-Visma) a pris la 3e place devant Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), 4e, d'une arrivée en légère montée.

C'est la 2e victoire de la carrière de Biermans, 27 ans après un succès dans la Muscat Classic à Oman en février dernier.

Kamiel Bonneu a abandonné en début d'étape alors que Jenno Berckmoes était non partant, tous deux de Flanders-Baloise.

Quatre coureurs avaient composé la première chappée du jour avec Lennert Teugels (Bingoal WB) et Elias Maris (Flanders-Baloise) accompagnés du Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) et du Luxembourgeois Mats Wenzel (Leopard TOGT). Repris à 96 km du but, le quatuor a laissé la place à un trio avec Luca Van Boven (Bingoal WB), le Français Bastien Tronchon (AG2R Citroën) et toujours Mats Wenzel.

Les trois hommes, rejoint d'abord par le Français Alexis Guerin (Bingoal WB) puis sans Wenzel, ont été repris à 14 bornes de l'arrivée pour laisser la place à un sprint massif.

La troisième étape vendredi conduira les coureurs de Mertert à Vianden sur 168,4 km. Cette 83e édition du Tour du Luxembourg s'achève dimanche. Il faut remonter à 2017 pour situer le dernier vainqueur belge grâce à Greg Van Avermaet.