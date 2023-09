Un meilleur remboursement pour les visites des médecins spécialistes en maison de repos

"Comme tout le monde, les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de démence méritent les meilleurs soins possibles. Et ce, même s'ils séjournent dans en maison de repos et de soins. Pour les patients résidant dans de tels centres, il n'est souvent pas facile de se rendre chez un médecin spécialiste, chez un neurologue, un psychiatre, un neuropsychiatre ou un gériatre. Ce manque de suivi empêche souvent le diagnostic et le traitement précoces de la démence", a-t-il ajouté.

Dans une dizaine de jours, le Conseil médical technique -un des organes de l'Institut National de l'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI)- examinera une proposition visant un meilleur remboursement de ces visites chez un patient qui se trouve dans un centre de soins résidentiel.

"Il va de soi que ces médecins spécialistes doivent pouvoir prendre le temps nécessaire lors de cette visite pour voir et examiner le patient, mais aussi pour consulter le médecin généraliste, les infirmières et les autres prestataires de soins de la maison de repos, ainsi que la famille ou les aidant-proches", a précisé M. Vandenbroucke.

Un défraiement de 127,73 euros est proposé.