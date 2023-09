Un Palestinien blessé après avoir poignardé un garde à Jérusalem-Est

Un habitant de Jérusalem-Est âgé de 19 ans a commis "une attaque au couteau" à la station de tramway de Givat Hamivtar, dans le nord de Jérusalem, a déclaré la police dans un communiqué.

L'assaillant a été "neutralisé quelques secondes après l'attaque par deux gardes qui ont ouvert le feu", a ajouté la police. Grièvement blessé, il a été interpellé par la police et a reçu des soins, selon la même source.

L'hôpital Hadassah a indiqué soigner le gardien victime de l'attaque pour des blessures à la main.

Jeudi déjà, un Palestinien de 38 ans vivant en Cisjordanie occupée a percuté avec sa voiture un gardien au poste de contrôle de Qalandia au nord de Jérusalem, le blessant légèrement, avant d'être arrêté, selon la police.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont intensifiées depuis le début de l'année, en particulier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Au moins 238 Palestiniens ont ainsi été tués depuis le 1er janvier, ainsi que 28 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Ces derniers jours, des violences ont aussi éclaté dans la bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas depuis 2007, où des Palestiniens ont organisé des manifestations émaillées d'incidents le long de la barrière érigée par Israël autour de ce territoire.

A la suite de ces incidents, le point de passage d'Erez, entre Israël et la bande de Gaza, qui devait rouvrir lundi, est resté fermé, empêchant des milliers de travailleurs palestiniens de se rendre sur leur lieu de travail.

Jeudi, un Palestinien a été grièvement blessé par un tireur israélien après avoir ouvert le feu sur des soldats, ont annoncé le ministère de la Santé de Gaza et l'armée israélienne.