WEC - Stoffel Vandoorne pilote officiel chez Peugeot pour la saison 2024 en endurance

Stoffel Vandoorne est ainsi de retour en WEC avec une Peugeot 9X8, dont il était le pilote de réserve.

Champion du monde en Formule E électrique en 2022, le pilote flandrien, 31 ans, avait fait ses débuts en endurance en 2019 en LMP1 au sein de l'écurie SMP Racing, puis en 2021 en LMP2 avec l'équipe JOTA.

"Stoffel Vandoorne, également pilote titulaire chez DS Penske, écurie du groupe Stellantis Motorsport dont fait partie le Team Peugeot TotalEnergies, a déjà pris ses marques au sein de l'équipe et côtoyé ses coéquipiers et membres du staff technique lors des séances d'essais et de simulateur", a expliqué le communiqué. Vandoorne connait déjà la Peugeot 9X8 pour l'avoir pilotée aux 6 Heures de Fuji le weekend dernier en remplacement de Nico Müller, blessé.

Stoffel Vandoorne entamera sa saison le 2 mars prochain au Qatar, première des 8 manches de la saison avec en point d'orgue pour la marque française les 24 Heures du Mans, les 15 et 16 juin 2024.