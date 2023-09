BNXT League - Liège émerge face à Mons-Hainaut, Charleroi marque son territoire

A l'occasion de la 1ère journée de compétition, Liège s'est imposé 83-69 face à Mons dans le derby wallon tandis qu'au Spiroudôme Charleroi l'emportait 90-84 face aux Kangoeroes Malines, finaliste des play-offs la saison dernière.

Le premier panier de la 3e saison de BNXT League (un 3 points) a symboliquement été marqué par Manu Lecomte, le meneur de jeu de l'équipe nationale et l'un des gros transferts de l'été, après 13 secondes de jeu. Dominateurs au rebond (44 à 30), les Liégeois (qui s'alignaient sans la paire Rodriguez-Haggins, tous deux blessés) entamaient bien cette rencontre avant de perdre le fil. Un gros début de second quart (18-4) leur permettaient de reprendre le contrôle de la partie sous la direction de John Avelon (30pts à 11/16 et 6 rbds) et de mener au repos 38-33. Les Montois réagissaient cependant dans le 3e quart malgré l'omniprésence de Kevin Tumba sous les anneaux (double-double 13pts-13 rbds) et reprenaient l'avantage à 54-56 (30e). C'était là leur chant du cygne car Liège s'envolait littéralement dans le dernier quart (29-13) pour remporter un beau derby mais surtout lancer leur saison de la meilleure manière qui soit.