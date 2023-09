Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine dans le rouge

AB InBev (53,13) valait 0,36% de moins que jeudi, Aedifica (54,90) perdant 0,63% alors que Ageas (39,27) s'appréciait de 0,05% et Sofina (197,50) de 0,77%.

Après avoir bondi de 8,1% en matinée, Euronav (16,235) confirmait un gain de 4,3% tandis que Keyware Tech (0,945) rebondissait de 15,9%, ING (12,332) plongeant par contre de 6,3% à la suite d'une nouvelle taxe bancaire aux Pays-Bas.

Shurgard (38,87) et Econocom (2,71) étaient négatives de 2,2 et 1,6%, Kinepolis (46,00) et Crescent (0,013) reperdant 2,1 et 10,9% alors que Colruyt (37,70) progressait de 1,6%, Jensen (33,00) et Tinc (12,50) de 2,8 et 2%.

Biosenic (0,093) devait finalement reculer de 32,6% après avoir ajouté jusqu'à 36% à ses imposants gains antérieurs, Mithra (2,185) étant positive de 2,8% alors que Hyloris (11,70) et Nyxoah (6,94) reculaient de 5,2 et 2%, Celyad (0,734) et Oxurion (0,0013) de 8 et 7,1%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0670 USD, contre 1,0645 dans la matinée et 1,0670 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 58.095 euros, en progrès de 140 euros.