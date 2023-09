Bpost - Bpost invitée à s'expliquer devant la commission entreprises publiques à la Chambre

Les deux présidentes sont attendues au cours de la semaine du 2 octobre, après qu'elles ont révélé qu'"un nombre limité de personnes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, ont agi à l'encontre des lois et règlements applicables" résultant sur la constitution d'une provision de 75 millions d'euros dans le cadre d'un remboursement à l'Etat. Trois contrats sont concernés et portent sur le traitement des amendes routières (CBF) nationales et internationales, la gestion des comptes 679 - qui représente le préfixe des numéros de comptes de plus de 200 institutions publiques gérés par Bpost au profit de l'État - et la production, la livraison et radiation des plaques d'immatriculation.

Le président de la commission, Jean-Marc Delizée, a également réclamé que les rapports des audits internes soient mis à disposition de la commission parlementaire avant le rendez-vous.

M. Delizée fait savoir qu'il prendra contact avec la présidente de Bpost et du comité d'audit dès demain/samedi afin de fixer une date et déterminer les modalités de transmission de l'ensemble des documents.