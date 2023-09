Circuit franco-belge - Le 82e Circuit franco-belge lancera le triptyque wallon de fin de saison

Le Circuit franco-belge ouvrira le traditionnel triptyque des semi-classiques wallonnes de fin de saison avec la Famenne-Ardenne Classique à Marche-en-Famenne (01/10) et Binche-Chimay-Binche (03/10).

L'édition 2023 a été déplacée dans le calendrier à la suite de problèmes d'organisation et la fin de sa collaboration avec le groupe événementiel Golazo avec qui le club organisateur local, le Cazeau-Pédale de Templeuve, s'était lié pour plusieurs années en 2022.

L'édition 2023 du Circuit franco-belge, ex-Eurométropole Tour qui se déroulait par étapes jusqu'en 2015, annonce un parcours inédit entre le Pont des Trous, le long de l'Escaut à Tournai, et Mont-de-L'Enclus. Après une première boucle de 76,8 kilomètres, les coureurs entreront sur le circuit local de 22,6 kilomètres qu'ils devront parcourir à cinq reprises, via 12 difficultés répertoriées.

Mathieu van Der Poel sera un des principaux coureurs à suivre sur le parcours de puncheurs. On citera par, ailleurs, dans les pré-engagés, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Jasper Stuyven et Edward Theuns (Lidl-Trek), Victor Campenaerts et Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Kasper Asgreen et Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Biniam Girmay et Aimé De Gendt (Intermarché-Circus-Wanty, Bryan Coquard et Axel Zingle (Cofidis) ou encore le vainqueur sortant Alexander Kristoff (UnoX). La liste officielle des partants sera communiquée ultérieurement.

L'édition 2022 du Circuit franco-belge, disputée entre Tournai et La Louvière, avait vu la victoire de Kristoff devant Dries Van Gestel et Campenaerts.