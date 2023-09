Colruyt annonce reprendre 57 magasins Match et Smatch en Belgique

Les 57 magasins, "qui sont géographiquement complémentaires au réseau" Colruyt, seront évalués dans les prochains mois afin de déterminer la formule la plus appropriée (OKay, Colruyt, ...). Le résultat dépendra notamment de la taille du magasin, du marché local et des besoins des clients.

"Avec cette acquisition, en tant que seul détaillant véritablement belge, nous sommes déterminés à poursuivre le travail du groupe Louis Delhaize en Belgique, là où s'ancrent ses racines. C'est également un engagement que nous prenons envers tous les collaborateurs des magasins Smatch et Match concernés et envers leurs clients. Nous nous faisons forts de donner une suite positive à cette acquisition dans un contexte toujours plus internationalisé", commente le COO Jo Willemyns.

Aucun détail financier sur l'opération ne sera divulgué.

Le groupe Louis Delhaize se défait de ses magasins petit à petit. Cette année, il a notamment conclu des accords de reprises avec Carrefour pour toutes les enseignes Match et Smatch en France, soit 60 hypermarchés et 115 supermarchés, et avec E. Leclerc pour 2 hypermarchés et 25 supermarchés et magasins de proximité au Luxembourg.

Louis Delhaize, frère des fondateurs de la marque Delhaize le Lion, a fondé le groupe qui porte son nom en 1875 dans la région de Charleroi.