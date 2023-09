Delhaize - Le recours judiciaire des syndicats devant le tribunal civil a été plaidé à Mons

L'avocate des syndicats estime que les requêtes unilatérales lancées par Delhaize dans tous les arrondissements judiciaires du pays sont irrecevables sur base de l'article 584 du Code judiciaire, car il n'y a plus d'extrême urgence, pas de dommage irréparable pour Delhaize qui a déjà franchisé 32 magasins, et plus d'effet de surprise. De plus, contrairement à ce que Delhaize prétend, ses adversaires dans le cadre de ce conflit social sont connus.