Des salariés d'Apple en grève en France pour le lancement mondial de l'iPhone 15

L'intersyndicale d'Apple Retail France (CGT, Unsa, CFDT et Cidre-CFTC) avait appelé à un mouvement social dans les vingt magasins de l'entreprise en France, sans blocage, qui devrait se poursuivre samedi.

En fin d'après-midi, les syndicats avaient recensé au total quelque "205 grévistes sur 800 à 900 personnes planifiées", et "jusqu'à 40% du personnel dans certains magasins".

Sous la pluie, plusieurs dizaines de salariés se sont réunis vendredi matin devant la boutique phare du géant américain à Paris, située dans le quartier de l'Opéra, tandis que les clients faisaient la queue pour être les premiers à acquérir le nouveau smartphone de la marque commercialisé à partir de 969 euros.

"On n'est pas là pour empêcher de vendre des iPhones mais pour avoir un salaire décent", a répété aux nombreux médias présent Renaud Chateauroux, délégué syndical CFDT.

"La direction a proposé une augmentation de 4,5% cet été, c'est beaucoup moins que le coût de la vie et de l'inflation. On demande 7% et le dégel des recrutements. On a perdu 400 postes depuis le début de l'année, et on n'a pas moins de clients", a-t-il déclaré à l'AFP.

"On est aussi là pour nos collègues au Royaume-Uni, au Japon, en Espagne, en Italie et en Australie, qui ne peuvent pas parler", a-t-il ajouté.

Contacté par l'AFP, Apple France n'a pas fait de commentaires sur les revendications.