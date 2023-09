La Liga - Xavi confirme la prolongation de son contrat à la tête du FC Barcelone

"Mon contrat a été signé il y a quelques jours. Nous avons trouvé un accord et il sera rapidement officialisé. Je suis très content", a expliqué Xavi. Selon les médias espagnols, l'ancien milieu de terrain du Barça a prolongé jusqu'en juin 2025.

Xavi, 43 ans, est l'entraîneur des Blaugrana depuis novembre 2021, succédant à Ronald Koeman. La saison dernière, il a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne. L'Espagnol a porté le maillot de Barcelone entre 1998 et 2015. Il a joué 767 rencontres officielles, remportant huit titres de champion d'Espagne, trois Coupes d'Espagne, quatre Ligues des Champions et deux Coupes du monde des clubs.

Mardi, le Barça a étrillé l'Antwerp (5-0) pour les grands débuts du 'Great Old' en C1.