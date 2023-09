L'Euro de basket et les Mondiaux d'athlétisme et de cyclisme, succès de l'été sur la RTBF

Des records ont été enregistrés en août dernier lors des courses en ligne masculine et féminine des championnats du monde de cyclisme sur route à Glasgow, avec respectivement près de 340.000 téléspectateurs (39,8% de part d'audience) et plus de 110.000 téléspectateurs (18,1% de part d'audience) sur les chaînes de la RTBF. Le Tour de France masculin a pour sa part signé 33,1% de part d'audience (pda) en moyenne sur le mois de juillet, un score inédit depuis 2012.

La RTBF signale avoir attiré 92.000 téléspectateurs en moyenne lors des championnats du monde d'athlétisme à Budapest, soit 13,7% de part d'audience, en hausse par rapport à la dernière édition. L'Euro féminin de basket-ball a également marqué les esprits en télévision. Le tournoi remporté par les Belgian Cats a rassemblé plus de 200.000 téléspectateurs en moyenne, avec une pda de 19% lors de la finale.

Le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, à Spa-Francorchamps, continue aussi à attirer avec 267.443 personnes devant la RTBF, soit 37,6% de pda lors de la course du 30 juillet dernier. Enfin, le service public se réjouit de l'audience des six étapes du Tour d'Espagne cycliste diffusées sur son antenne, avec une moyenne de 90.000 téléspectateurs et 13,3% de pda. La troisième étape gagnée par Remco Evenepoel a été suivie par plus de 113.000 personnes.

Du côté de RTL, les championnats d'Europe de hockey sur gazon, lors desquels les Red Lions ont obtenu le bronze et les Red Panthers l'argent, ont enregistré une audience cumulée de plus de 500.000 téléspectateurs sur l'ensemble de l'événement, a annoncé le groupe privé.