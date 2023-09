Opération de nettoyage pour les terminaux à conteneurs du port d'Anvers

"Nous ne nous contentons pas de petites actions comme celle d'aujourd'hui", a déclaré le CEO de PSA, Cameron Thorpe. "On se concentre également et principalement sur la réduction de nos déchets résiduels et des émissions de gaz à effet de serre, car c'est là que les progrès les plus importants peuvent être réalisés."

Selon le patron, le chemin à parcourir est encore long, "mais nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs". Pour y parvenir, les exploitants de terminaux tentent par exemple de réduire les émissions de carbone des grues à conteneurs en recourant à des grues hybrides. Ces dernières fonctionnent en partie à l'électricité et à l'hydrogène, à la place du diesel.