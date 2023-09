Red Flames - Un derby des plats pays en guise d'entrée pour les Red Flames en Ligue des Nations

Aujourd'hui 18e au classement FIFA, l'équipe nationale belge est face à des pointures du football mondial. L'Angleterre (FIFA 4) et les Pays-Bas (FIFA 7) sont largement favoris pour se disputer la précieuse première place du groupe. Celle-ci offre l'accès à la phase finale de la Ligue des Nations, dont les deux meilleures équipes (France exclue car qualifiée en tant qu'organisatrice) obtiendront les deux derniers tickets européens pour les Jeux Olympiques de Paris.

Pour les Red Flames, la lutte est ailleurs, mais l'ambition ne manque pas. Le sélectionneur Ives Serneels se réjouit d'affronter des équipes de haut niveau, à commencer par les Pays-Bas, contre qui il "espère obtenir un résultat". L'objectif principal est de "réduire l'écart" avec les plus grandes nations du football. "Nous sommes tombés dans le 'groupe de la mort', comme on dit. J'espère que nous allons pouvoir l'animer et montrer quelque chose."

La Belgique veut donc progresser, déjà située au plus haut échelon de la Ligue des Nations. Parfois sous le feu des critiques dans sa version masculine, la compétition féminine aura une influence majeure sur les qualifications pour les prochaines compétitions, Euro comme Coupe du monde.

Sans Julie Biesmans, qui a pris sa retraite internationale, mais avec un groupe au complet, Ives Serneels aura face à lui une équipe des Pays-Bas amputée de ses deux meilleures gardiennes, Daphne van Domselaar et Lize Kop, annoncées "hors de forme". Il faudra néanmoins lutter pour créer l'exploit face aux quart-de-finalistes de la dernière Coupe du monde.