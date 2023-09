Un temps variable vendredi avec des averses l'après-midi

Dans la nuit de vendredi à samedi, les averses seront moins nombreuses. En fin de nuit, de la brume ou du brouillard pourra se former, sur le sud du pays essentiellement. Les minima se situeront entre 6 degrés en haute Ardenne, 9 à 10 degrés dans le centre et 12 degrés à la mer.

Le week-end commencera avec de nombreux nuages bas en Haute-Belgique et un ciel plutôt changeant ailleurs. Une averse pourra déjà s'observer en début de matinée au littoral. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra partout variable et quelques faibles averses isolées seront encore possibles, surtout en Flandre et sur le relief. Les maxima, assez frais, se situeront entre 13 à 15 degrés en Ardenne et 16 à 17 degrés ailleurs.