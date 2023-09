WTA Parme - Kimberley Zimmermann en finale du double sans jouer sa demi-finale

Kimberley Zimmermann et Anna Bondar n'ont pas joué leur demi-finale à la suite du forfait vendredi de leurs adversaires, les Néerlandaises Isabelle Haverlag et Eva Vedder.

Formant la première paire tête de série du rendez-vous parmesan, Kimberley Zimmermann (WTA 55 en double), 27 ans, et Anna Bondar (WTA 50), 26 ans, joueront en finale contre la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 116, 32 ans) et la Russe Irina Khromacheva (WTA 71, 28 ans).

Kimberley Zimmermann peut envisager d'ajouter un 4e titre à son palmarès après ses deux victoires au WTA 250 de Palerme, l'an dernier avec Anna Bondar et un an plus tôt, en 2021, avec la Néo-Zélandaise Erin Routliffe. Ce sera la 5e finale pour la Bruxelloise sur le circuit WTA.

Dans le tableau du simple, Anna Bondar (WTA 105) a été éliminée vendredi en demi-finale par la Roumaine Ana Bogdan (N.3/WTA 71) en deux manches 6-3, 6-4.