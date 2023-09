Vingt-sept magasins et la logistique, soit 690 emplois, menacés chez Match et Smatch

Colruyt Group et les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize ont conclu un accord pour que le premier reprenne 57 magasins Match et Smatch en Belgique, soit environ deux tiers des points de vente. Aucun candidat repreneur ne s'est par contre montré intéressé par la reprise des 27 magasins restants et des services logistiques. "En l'absence de solution alternative, la direction a annoncé ce matin en conseil d'entreprise extraordinaire son intention de recourir à une procédure de licenciement collectif (...) Cette intention pourrait affecter au maximum l'emploi de 690 personnes", indiquent les sociétés Match et Smatch dans un communiqué vendredi.