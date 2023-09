WTA Guadalajara - Elise Mertens et Storm Hunter dans le dernier carré du double au Mexique

Mertens et Hunter ont globalement dominé la partie dès le premier break (3-1). En effet, bien que Guarachi et Niculescu aient réussi à contre-breaker, la paire belgo-australienne a immédiatement refait la différence avant de servir pour le set. La deuxième reprise a été une formalité pour la 1re tête de série, qui a enchaîné cinq jeux gagnants afin de prendre un avantage décisif et s'adjuger la partie.

En demi-finale, Mertens et Hunter rencontreront les gagnantes de la rencontre entre les Américaines Caroline Dolehide (WTA 47 en double) et Asia Muhammad (WTA 49) d'un côté, et la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 30), 8e tête de série, de l'autre.

La numéro 1 belge, 29e mondiale en simple, avait été éliminée mardi au 2e tour par la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 74), 21 ans, finaliste de l'US Open en 2021.