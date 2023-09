WTA Guangzhou - Greet Minnen, battue en demi-finale par Wang: "J'ai tout essayé, mais la jauge était vide"

"J'ai tout essayé, mais la jauge était vide. Physiquement, c'était très dur, vu les matches très accrochés de ces derniers jours", a expliqué Greet Minnen. "Dans le deuxième set, j'étais vraiment en souffrance. Je ne parvenais plus à imprimer de la vitesse avec mon bras droit et je commençais à avoir un peu mal partout. J'ai tâché de trouver des solutions, en venant le plus souvent possible au filet, ce qui m'a permis de revenir dans le deuxième set (de 4-0 à 4-3, ndlr), mais elle a très bien servi sur la fin pour garder son break et conclure".

Il s'agissait de la première demi-finale de l'année pour Greet Minnen dans un tournoi WTA 250 et la deuxième de sa carrière après une accession dans le dernier carré à Prague en juillet 2021. Un résultat qui devrait la faire grimper à la 61e place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.

"Je suis très satisfaite et fière de mon parcours ici. J'ai tout donné jusqu'au bout. Les conditions de jeu étaient très difficiles. J'avais prévu de disputer le tournoi de Ningbo la semaine prochaine, mais je vais rentrer à la maison, car il est plus sage de prendre un peu de repos. Je ne voudrais pas risquer de blessure. Mon prochain tournoi sera celui de Rouen (un WTA 125, ndlr), dans deux semaines. Je jouerai ensuite à Cluj et je terminerai par la Billie Jean King Cup".

La Belgique jouera contre la Hongrie à Charleroi les 11 et 12 novembre en barrage pour la phase finale.