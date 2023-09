WTA Guangzhou - Greet Minnen échoue aux portes de la finale

Minnen, 68e mondiale et tête de série N.7, s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-4 devant la Chinoise Xiyu Wang (WTA 88). La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes. En finale, Wang sera opposée à la Polonaise Magda Linette, 27e mondiale et tête de série N.1, qui a battu la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 81).