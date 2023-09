ATP Zhuhai - Sander Gillé et Joran Vliegen dans le dernier carré

Sander Gillé (ATP 20 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 21), 30 ans, qui forment la paire tête de série N.1, se sont imposés en quarts de finale face aux Américains Evan King (ATP 92, 31 ans) et Reese Stalder (ATP 74, 26 ans): 7-5, 7-6 (7/5). La partie a duré 1 heure et 39 minutes.

Pour tenter de rejoindre, ensemble, une finale sur le circuit pour la 12e fois, la paire belge de Coupe Davis sera opposée à d'autres Américains Nathaniel Lammons (WTA 27, 30 ans) et Jackson Withrow (WTA 28, 30 ans).

Dans le tableau du simple, Kimmer Coppejans, 186e mondial, avait été sorti en 8es de finale vendredi par l'Américain Mackenzie McDonald, 39e mondial et tête de série N.6: 4-6, 6-3 et 6-2.