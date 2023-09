Euro de cyclisme - Mischa Bredewold ne réalise pas encore qu'elle est devenue championne d'Europe

"Les attaques n'arrêtaient pas. Notre équipe voulait durcir la course", déclare Mischa Bredewold, citée dans un communiqué de SD Worx. "Je me suis donc mise en mode 'attaque'. Le plan n'était pas de me lancer dans un raid solitaire dans le dernier tour, mais j'ai vu que c'était le bon moment et j'y suis allée. Pendant un moment, je me suis dit que ce n'était pas le plan, mais je me suis aussi dit que mes coéquipières n'avaient pas à travailler à la suite de mon attaque. Je pensais être reprise dans le col du VAM, j'ai donc continué à pousser. Je savais que les autres nations devaient revenir sur moi, ainsi les autres Néerlandaises auraient pu m'utiliser comme tremplin ou comme lead-out. Quand je suis arrivée sur les pavés, j'ai entendu que j'avais encore dix secondes. J'ai regardé derrière moi et n'ai vu personne. À ce moment, je me suis dit que je pourrais peut-être décrocher le titre"', ajoute Mischa Bredewold, qui décroche à 23 ans la plus belle victoire de sa carrière.

"Ce titre représente beaucoup pour moi", poursuit Mischa Bredewold. "L'année dernière a parfois été difficile. Je n'ai pas de mots pour exprimer le fait que j'ai franchi une telle étape cette saison et que je sois déjà si loin dans mon développement. Je ne réalise pas encore que je suis devenue championne d'Europe. C'est un rêve. C'est tout simplement bizarre que je sois aujourd'hui championne d'Europe."