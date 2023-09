F1 - GP du Japon - Lewis Hamilton qualifie l'écart avec Max Verstappen de "démentiellement grand"

Hamilton a signé le septième chrono de la Q3 et, dans son tour le plus rapide, a été plus d'une seconde plus lent que Verstappen, qui a décroché la pole position avec un tour presque parfait sur le circuit de Suzuka. "Cette différence est démentiellement grande", a déclaré le Britannique.

Il n'était déjà pas satisfait de sa voiture lors des séances d'essais de vendredi, mais Hamilton a dû admettre que la W14 se comportait beaucoup mieux samedi. "Lors des essais du vendredi, c'était terrible, mais nous avions fait de bons changements et la voiture évoluait bien aujourd'hui, vraiment bien. J'étais content de la voiture. Malheureusement, nous ne sommes pas assez rapides, surtout dans le premier secteur de ce circuit, nous sommes trop lents. L'écart avec Verstappen est d'une seconde pour le moment et c'est inquiétant aussi en vue de l'année prochaine. Nous allons avoir du mal dimanche en course."