Grand Chelem de Bakou - Casse frustré par l'arbitrage après son élimination dès le troisième tour : "Un goût amer"

"Ce fut une journée assez courte", a-t-il confié après sa défaite. "Je quitte ce tournoi avec un sentiment de frustration, car j'aurais pu montrer nettement plus. Deux raisons expliquent ce mauvais résultat. La première est liée au changement d'entraîneur. Il faut assimiler une nouvelle méthode d'entraînement. Plus d'intensité et moins de repos. La deuxième est liée à l'arbitrage et à la manière de distribuer des pénalités. Dans le premier combat, il a fallu attendre et dans le deuxième, ce fut tout le contraire. Du coup, c'était un peu une loterie. Et je n'aimerais pas vivre pareille chose aux Jeux Olympiques ou lors des championnats du monde, même s'il est vrai que j'aurais pu, ou dû, être plus agressif. Le Français est un bon judoka, mais il a un peu joué cette carte alors qu'il menait, et je trouve regrettable que l'arbitre soit tombé dans le panneau. C'est bien simple, j'ai plus transpiré lors de mes échauffements que lors de mes combats dans cette compétition."

Vice-champion du monde et vainqueur du Masters plus tôt dans l'année, Matthias Casse compte en tout cas rebondir lors des championnats d'Europe à Montpellier, début novembre.

"Je vais me mettre autour de la table avec Mark (NdlR : Van der Ham, redevenu sonl entraîneur), analyser ce combat et voir ce qui peut être fait pour éviter que pareille histoire ne se reproduise à l'avenir. Mais pour l'heure, tout cela me laisse un goût amer".