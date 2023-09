Grève à Hollywood: les négociations entre studios et scénaristes progressent

Des signes de progrès transpirent des échanges, selon les observateurs du secteur. Les grands pontes de Disney (Bob Iger), Netflix (Ted Sarandos), Warner Bros (David Zaslav) et NBCUniversal (Donna Langley), étaient ainsi tous autour de la table jeudi.

Ils doivent également être présents vendredi, selon le magazine spécialisé Deadline.

Autre signe encourageant, la WGA et le patronat, représenté par l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), ont publié un communiqué commun mercredi soir pour annoncer la prolongation des pourparlers.

Cette approche inhabituelle laisse espérer qu'un accord soit imminent, selon de nombreux observateurs. A tout le moins, elle dénote une réduction du fossé entre les deux parties, après 144 jours de grève qui ont quasiment mis l'industrie à l'arrêt.

Depuis mi-juillet, les acteurs sont également en grève, ce qui paralyse l'immense majorité de la production de films et de séries télévisées aux Etats-Unis.

Début septembre, le Financial Times a fait état d'une étude du Milken Institute qui évaluait le coût de ce double mouvement social, inédit depuis 1960, à 5 milliards de dollars pour l'économie californienne.

Scénaristes et acteurs partagent des revendications similaires.