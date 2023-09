Jupiler Pro League - L'Antwerp bute sur le RWDM et un Theo Defourny exceptionnel qui a arrêté deux penalties

De retour de Barcelone et de ses débuts douloureux en Ligue des Champions, l'Antwerp accueillait samedi soir l'autre champion de la saison dernière le RWDM, sacré en Challenger Pro League, en match de la 8e journée de la Jupiler Pro League. Les champions de Belgique n'ont pas réussi à aligner une 3e victoire à domicile consécutive et ont dû se contenter d'un partage 0-0. Il est vrai que Vincent Janssen, le buteur maison, a manqué la conversion de deux penalties face à Theo Defourny, le portier molenbeekois. Les Anversois comptent après 7 matchs 12 points et restent cinquième. le RWDM se retrouve 8e avec 11 points après 7 rencontres.